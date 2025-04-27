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الزوراق البحرية الإسرائيلية تقصف منطقة المواصي جنوبي غزة

02:51 ص الأحد 27 أبريل 2025

قصف إسرائيلي

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وكالات

قصفت الزوراق البحرية الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، منطقة المواصي غرب رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

كان طيران الاحتلال الإسرائيلي، قد شن قبل قليل، غارة جوية استهدفت شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع شهداء ومفقودون.

وأسفرت الغارة الإسرائيلية أيضا عن سقوط مصابون في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خيمة للنازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة 12 فلسطينييا.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية تجددت على المناطق الشمالية من مدينة غزة، وقد شن الاحتلال غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمحيط مدرسة حليمة السعدية لإيواء النازحين شمالي مدينة غزة.

وتم استهداف عائلة بكر غرب مدينة غزة، كما شن الاحتلال غارة على حي الزيتون بمدينة غزة، في الوقت الذي أطلقت فيه طائرة من طراز كواد كابتر النار تجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما شهد محيط حي الدرج بمدينة غزة قصف إسرائيلي، إذ أن المناطق الشرقية من مدينة غزة شهدت تحليق للطيران المُروحي الإسرائيلي.

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