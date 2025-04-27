شهداء ومفقودون إثر غارة إسرائيلية استهدفت شقة وسط قطاع غزة



وكالات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من اليوم الأحد، غارة جوية استهدفت شقة سكنية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع شهداء ومفقودون.

وبحسب ما ذكرته الغد، فإن الغارة الإسرائيلية أسفرت أيضا عن سقوط مصابون في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقصف طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم، خيمة للنازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة 12 فلسطينييا.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية تجددت على المناطق الشمالية من مدينة غزة، وقد شن الاحتلال غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمحيط مدرسة حليمة السعدية لإيواء النازحين شمالي مدينة غزة.

وتم استهداف عائلة بكر غرب مدينة غزة، كما شن الاحتلال غارة على حي الزيتون بمدينة غزة، في الوقت الذي أطلقت فيه طائرة من طراز كواد كابتر النار تجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما شهد محيط حي الدرج بمدينة غزة قصف إسرائيلي، إذ أن المناطق الشرقية من مدينة غزة شهدت تحليق للطيران المُروحي الإسرائيلي.