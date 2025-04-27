رئيس الشاباك السابق: العصيان المدني ضد نتنياهو بدأ.. والراية السوداء رفعت



وكالات

قال رئيس جهاز الشاباك السابق، عامي أيالون، إن الإفادة التي قدمها رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، إلى المحكمة العليا، تشكل حدثا مفصليا في الهوية اليهودية لدولة إسرائيل.

وأشار إلى أن الراية السوداء قد رفعت بالفعل، في إشارة إلى رفض الانصياع لأوامر يعتبرها غير شرعية.

تصريحات أيالون جاءت خلال مظاهرة حاشدة نظمت في ساحة هابيما وسط تل أبيب، شارك فيها آلاف المتظاهرين احتجاجا على الحكومة، وللمطالبة بالإفراج عن 59 أسيرا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة منذ 568 يوما.

وفي كلمته أمام المحتجين، قال أيالون: "إن كل من قرأ إفادة رئيس الشاباك يرى بوضوح التهديد الذي يواجهه الطابع الديمقراطي للدولة"، مضيفا أن العصيان المدني بات ضروريا، وفقا لروسيا اليوم.

من جانبه، شن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، دان حالوتس، هجوما لاذعا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا: "المتهم نتنياهو يمثل تهديدا واضحا وملموسا ومباشرا على وجود إسرائيل".

وتابع: "إنه يقاتل شعبه ويتعاون، كما يزعم، عبر موظفي مكتبه مع دولة قطر الإرهابية".

وأضاف حالوتس: "على كل مواطن أن يسأل: هل وصلت الخيانة إلى قدس أقداس الدولة؟".

وخلال المظاهرة، تناولت شيكما بريسلر، إحدى قادة الاحتجاجات ضد الحكومة، الأنباء حول محاولات لعزل زوجها من منصبه في جهاز الشاباك.

وقالت: "هذه المحاولات ليست موجهة ضدي شخصيا بل ضدنا جميعا. الرد الوحيد الممكن هو الوقوف معا ومواصلة القتال من أجل إنقاذ إسرائيل".

وتحدثت سيجاليت هليل، والدة أوري تشيرنيخوفسكي الذي قتل في 7 أكتوبر، قائلة: "24 مختطفا لا يزالون على قيد الحياة. علينا أن نتكاتف حتى نراهم يعودون إلى منازلهم".

عقب انتهاء التجمع في ساحة هابيما، انطلقت مسيرة مشتركة إلى بوابة بيغن وساحة هاتوفيم، حيث تواصلت الفعاليات الاحتجاجية.

كما شهدت مفترقات حوريف في حيفا وكركور تظاهرات مماثلة، وسط دعوات متزايدة للإفراج عن الأسرى وإنهاء السياسات الحكومية التي يعتبرها المحتجون تهديدا للديمقراطية.