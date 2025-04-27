هل استغل الرئيس الأوكراني جنازة البابا فرنسيس للترويج لنفسه؟



وكالات

اتهم النائب في البرلمان الأوكراني ألكسندر دوبينسكي، زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، باستغلال حضوره جنازة البابا فرنسيس في روما لتعزيز مصالحه الشخصية.

وكتب دوبينسكي في قناته على "تليجرام": "الأوروبيون صفقوا بحماس بينما كان زيلينسكي يستغل القتلى الأوكرانيين للترويج لنفسه، لدرجة أنهم فقدوا حذرهم، وهنا قرر زيلينسكي على الفور استغلال وفاة البابا فرنسيس للترويج لنفسه"، وفقا لروسيا اليوم.

ويرى البرلماني، أن زعيم نظام كييف تجرأ على هذه الفعلة بسبب التسامح المطلق من الشركاء الأوروبيين.

واختتم بقوله: "أنتم من ربيتم هذا الوحش - فاستمتعوا به الآن".

وحضر زيلينسكي السبت جنازة البابا فرنسيس، حيث خالف أصول البروتوكول بحضوره مرتديا زيا عسكريا أسود، بينما ارتدى جميع الحضور بزات داكنة أو ملابس رسمية.