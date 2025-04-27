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إيران تُحذر من التخمينات بعد انفجار ميناء رجائي جنوب طهران

01:35 ص الأحد 27 أبريل 2025

انفجار ميناء الشهيد رجائي في إيران

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وكالات

حذرت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية من التكهنات المبكرة في الصحافة بعد الانفجار المميت في ميناء الشهيد رجائي جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية عن فاطمة مهاجراني المتحدثة باسم الحكومة قولها: "يجب أن نتمسك بالمعلومات الرسمية ولا ننشر التقارير التخمينية".

وأشارت إلى أنه من المهم أن يتم انتظار نتائج تحقيق شامل في سبب الانفجار وأعداد القتلى والمصابين، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأضافت مهاجراني أن هناك وزيرين حاليا في الموقع لتقييم الوضع إلى جانب خبراء بناء على تعليمات الرئيس مسعود بزشيكان.

وقتل 4 أشخاص وأصيب 561 على الأقل، السبت، في انفجار كبير وقع بميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

ورجحت إدارة الجمارك الإيرانية أن الانفجار وقع في مستودع للبضائع الخطرة والمواد الكيماوية في الميناء.

وأكد التلفزيون الإيراني، أن مصدره حاوية غير معروف حتى الآن ما كان بداخلها، لكن لم يكن منشأه خزان الأمونيا.

وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي لحظة الانفجار الهائل، الذي شكّل كرة لهب عملاقة فوق الميناء.

وأكدت وكالة أنباء "تسنيم" إيقاف جميع الأنشطة في الميناء، حتى تمكنت قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.

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