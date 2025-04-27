إعلان

12 مصابا جراء قصف خيمة للنازحين غرب خان يونس

01:31 ص الأحد 27 أبريل 2025

قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، خيمة للنازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة 12 فلسطينييا، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية تجددت على المناطق الشمالية من مدينة غزة، وقد شن الاحتلال غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمحيط مدرسة حليمة السعدية لإيواء النازحين شمالي مدينة غزة.

وتم استهداف عائلة بكر غرب مدينة غزة، كما شن الاحتلال غارة على حي الزيتون بمدينة غزة، في الوقت الذي أطلقت فيه طائرة من طراز كواد كابتر النار تجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما شهد محيط حي الدرج بمدينة غزة قصف إسرائيلي، إذ أن المناطق الشرقية من مدينة غزة شهدت تحليق للطيران المُروحي الإسرائيلي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

طيران الاحتلال قصف خيمة للنازحين قطاع غزة خان يونس الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حادث حفل تامر حسني.. مديرة قصر البارون ترفض التعليق وتؤكد السياحة ستصدر بيانًا
ترامب: طلبت من وزير الخارجية التحرك فورًا لضمان عبور سفننا مجانًا عبر قناتي بنما والسويس