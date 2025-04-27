12 مصابا جراء قصف خيمة للنازحين غرب خان يونس



وكالات

قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، خيمة للنازحين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة 12 فلسطينييا، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية تجددت على المناطق الشمالية من مدينة غزة، وقد شن الاحتلال غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمحيط مدرسة حليمة السعدية لإيواء النازحين شمالي مدينة غزة.

وتم استهداف عائلة بكر غرب مدينة غزة، كما شن الاحتلال غارة على حي الزيتون بمدينة غزة، في الوقت الذي أطلقت فيه طائرة من طراز كواد كابتر النار تجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما شهد محيط حي الدرج بمدينة غزة قصف إسرائيلي، إذ أن المناطق الشرقية من مدينة غزة شهدت تحليق للطيران المُروحي الإسرائيلي.