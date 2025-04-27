أمير قطر يعزي رئيس إيران في ضحايا انفجار ميناء بندر عباس

الدوحة - (د ب أ)

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تعزية إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في ضحايا حادث الانفجار بميناء بندر عباس جنوب إيران، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث كل من نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، برقيتي تعزية مماثلتين إلى بزشكيان في ضحايا الحادث، وتمنى كل منهما الشفاء العاجل للمصابين، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).