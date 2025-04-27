"بينت" يتهم حكومة إسرائيل بالجبن: عرقلت النصر على حماس بسبب "الحريديم"

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، نفتالي بينت، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية تمنع تجنيد الحريديم، مما يحرم الجيش من أداة النصر الأساسية وهي الجنود، على حد وصفه.

وأضاف بينت، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام دولية، أن التعثر الإسرائيلي في غزة يعود بشكل مباشر إلى سياسة الحكومة التي تعرقل تعزيز قدرات الجيش، مؤكداً أن إسرائيل لم تكن يومًا بحاجة إلى هذا العدد الكبير من الجنود كما هو الحال اليوم.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الجيش يعاني حاليًا من نقص يُقدّر بنحو 20 ألف جندي.