حماس: أي مقترح لا يشمل وقفا شاملًا ونهائيًا للعدوان على شعبنا لن نلتفت إليه

وكالات

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أسامة حمدان، إن الحركة قررت عدم التجاوب مع أي مبادرة لا تنطلق من الاتفاق الموقع في يناير الماضي، مشددًا على ضرورة احترام الدم الفلسطيني ووقف الاستخفاف به.

وأكد حمدان في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، أن "أي مقترح لا يشمل وقفًا شاملًا ونهائيًا للعدوان على شعبنا لن نلتفت إليه"، موضحًا أن حماس طرحت خيارين واضحين، إما الالتزام بما تم الاتفاق عليه في يناير، أو الذهاب نحو "صفقة شاملة تضمن الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وفتح المعابر، وهدنة طويلة الأمد".

وأضاف: "سنتعاطى مع أي مبادرة تضمن الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وفتح المعابر، وصفقة تبادل عادلة، وعدم التدخل في ملف إعادة الإعمار".

وفي ختام تصريحاته، قال حمدان: "أمامنا خياران لا ثالث لهما: إما إنهاء الاحتلال أو الاستسلام، ونحن متمسكون بخيار المقاومة حتى إنهاء الاحتلال ومعاناة شعبنا"، وخاطب المسؤولين قائلاً: "رسالتي لكل من هم في موقع المسؤولية: الاحتلال يريد أرضًا بلا شعب، فإما أن نستسلم له أو نواجهه بمقاومة صلبة".