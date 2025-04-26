إيران: تحذيرات بعد انتشار غازات سامة بسبب الانفجار بميناء الشهيد رجائي

وكالات

أوصت وزارة الصحة الإيرانية، سكان محافظة هرمزغان جنوبي شرق إيران بالتزام منازلهم حتى إشعار آخر، بسبب انتشار غازات سامة بعد الانفجار بميناء الشهيد رجائي.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، السبت، إن النيران في ميناء رجائي امتدت لحاويات مع حدوث انفجارات جديدة.

‌‏وأعلن التلفزيون الإيراني، إغلاق كل المدارس في منطقة الانفجار بمدينة بندر عباس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي إلى 8 قتلى و750 مصابًا، جراء الانفجار الذي وقع اليوم جنوبي البلاد.

وكان الهلال الأحمر الإيراني قد أعلن إرسال 5 مروحيات إلى بندر عباس للمساعدة في إخماد حريق ميناء رجائي، إضافًة إلى أن هناك 20 فريق إنقاذ وإسعاف موجودون في موقع الانفجار لتقديم المساعدة للمصابين، هذا بالإضافة إلى تأهب مركز التحكم والعمليات لرصد جهود الإغاثة لحظة بلحظة.

وأعلنت وكالة أنباء "فارس" في وقت سابق عن وقوع انفجار ضخم تسبب في أضرار واسعة بالميناء، بينما لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفيات.

ووقع الانفجار في ميناء الشهيد رجائي خارج مدينة بندر عباس مباشرة، وهو منشأة رئيسية لشحن الحاويات للجمهورية الإسلامية التي تتعامل مع نحو 80 مليون طن (72.5 مليون طن متري) من البضائع سنويا.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد دخان أسود بعد الانفجار وشظايا زجاج متطايرة من مبانٍ تبعد كيلومترات عن مركز الانفجار.

وأظهرت لقطات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المصابين وهم يتزاحمون على مستشفى واحد على الأقل، ووصول سيارات إسعاف بينما هرع المسعفون وهم يحملون شخصا على نقالة.

ولم تذكر السلطات سببا للانفجار بعد ساعات من وقوعه، إلا أن مقاطع مصورة أشارت إلى أن المادة التي اشتعلت في الميناء أيا كانت، هي مادة شديدة الاشتعال.

يشار إلى الحوادث الصناعية تحدث في إيران، خاصة في منشآتها النفطية القديمة التي تكافح للوصول إلى قطع غيار في ظل العقوبات الدولية، لكن التلفزيون الرسمي الإيراني استبعد تسبب البنية التحتية للطاقة في الانفجار أو تضررها بسببه.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مهرداد حسن زاده، مدير إدارة الكوارث الإقليمي، قوله إن أول المستجيبين كانوا يحاولون الوصول إلى المنطقة فيما كان آخرون يحاولون إخلاء الموقع.

وذكر حسن زاده أن الانفجار نجم عن حاويات في ميناء الشهيد رجائي دون أن يدلي بمزيد من المعلوما، وأفاد التلفزيون الرسمي بانهيار مبنى بسبب الانفجار، رغم عدم الإدلاء بتفاصيل أخرى على الفور.