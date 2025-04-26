حماس: الهجوم على المقاومة يضع علامة استفهام على أهلية عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية

وكالات



قال القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أسامة حمدان، أن الحركة كانت تعتقد أن اجتماع المجلس المركزي سيعمل على توحيد الصف الفلسطيني لكنه كان دون المستوى.



وأضاف القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، "أقول لعباس نحن أبناء القسام والحسيني وياسين ورفاق السنوار وهنية ولسنا كما قلت أنت"، وذلك ردًا على ما قاله رئيس السلطة الفلسطينية الأربعاء الماضي.



واستكمل: الهجوم على المقاومة يضع علامة استفهام على أهلية عباس لرئاسة السلطة الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني قدمت له العديد من الفرص لإعادة اللحمة للشعب الفلسطيني لكنه عطلها.



وتابع: طالما تجاوزنا الخلاف السياسي مع عباس لكن كان مؤسفا أن يصدر منه شتما وسبا للمقاومة مقابل التبجيل للاحتلال.



ووجه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حديثه لحركة "حماس"، بكلمات نابية، مطالبًا بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة ونزع سلاح الحركة.



قال الرئيس الفلسطيني في كلمة متلفزة: "يا أولاد الكلب سلموا الرهائن الذين بحوزتكم... سدوا ذرائعهم".