البث الإسرائيلية: الاحتلال يقيم "منطقة آمنة" بين محور موراج والحدود المصرية لنقل الفلسطينيين

وكالات

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ بإنشاء منطقة إنسانية جنوبي قطاع غزة في رفح الفلسطينية تضم مدينة خيام على الحدود مع مصر، مشيرًة إلى أن "المنطقة الآمنة" الجديدة تقع بين محور موراج والحدود المصرية.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه سٌيسمح بانتقال الفلسطينيين من جميع أنحاء القطاع إلى المنطقة الإنسانية في رفح بعد خضوعهم لتفتيش أمني.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أنه سيتم إدخال المساعدات إلى المنطقة الإنسانية برفح وتوزيعها على السكان من خلال شركات مدنية مرجح أن تكون أمريكية.