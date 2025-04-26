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ارتفاع حصيلة انفجار ميناء الشهيد رجائي في إيران إلى 8 قتلى و 750 جريحًا

09:43 م السبت 26 أبريل 2025

انفجار ميناء الشهيد رجائي في إيران

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وكالات

أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي إلى 8 قتلى و750 مصابًا، جراء الانفجار الذي وقع اليوم جنوبي البلاد.

وكان الهلال الأحمر الإيراني قد أعلن إرسال 5 مروحيات إلى بندر عباس للمساعدة في إخماد حريق ميناء رجائي، إضافًة إلى أن هناك 20 فريق إنقاذ وإسعاف موجودون في موقع الانفجار لتقديم المساعدة للمصابين، هذا بالإضافة إلى تأهب مركز التحكم والعمليات لرصد جهود الإغاثة لحظة بلحظة.

وأعلنت وكالة أنباء "فارس" في وقت سابق عن وقوع انفجار ضخم تسبب في أضرار واسعة بالميناء، بينما لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفيات.

ووقع الانفجار في ميناء الشهيد رجائي خارج مدينة بندر عباس، وهو منشأة رئيسية لشحن الحاويات للجمهورية الإسلامية التي تتعامل مع نحو 80 مليون طن (5 ,72 مليون طن متري) من البضائع سنويا.

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