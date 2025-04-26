ماكرون: أوكرانيا مستعدة لوقف غير مشروط لإطلاق النار وعلى بوتين إثبات استعداده للسلام

باريس - (د ب أ)

تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الجهود المبذولة لتحقيق السلام في حرب أوكرانيا، وذلك على هامش مراسم جنازة البابا فرنسيس اليوم السبت.

وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس": "أوكرانيا مستعدة لوقف غير مشروط لإطلاق النار".

وأضاف أن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الآن أن يثبت ما إذا كان مستعدا فعلا لصنع السلام.

وأشار ماكرون إلى أن أوكرانيا ترغب في العمل مع الولايات المتحدة وأوروبا من أجل تنفيذ وقف إطلاق النار وتحقيق سلام كامل ودائم في أوكرانيا، موضحا أن ذلك يجب أن يتم ضمن إطار "تحالف الراغبين" الذي أطلق في باريس في شهر مارس.

وبالإضافة إلى ماكرون، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا مع زيلينسكي في روما اليوم السبت، بينما يسعى ترامب إلى إنهاء سريع للحرب.