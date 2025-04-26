بتهمة الترويج لمخدر الحشيش.. القبض على مصريين في السعودية

وكالات

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية المصرية ومواطن سعودي، بتهمة ترويج المواد المخدرة في منطقة الجوف.

وأفادت المديرية، في بيان صدر السبت، أنه تم ضبط 2.3 كيلوغرام من الحشيش المخدر بحوزة المتهمين، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.

وجددت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي أنشطة مرتبطة بتهريب أو ترويج المخدرات، مؤكدة التعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة.