مصدر: واشنطن لم تطرح موضوع وقف طهران تخصيب اليورانيوم بشكل كامل

وكالات

نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر قوله، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تطرح موضوع وقف إيران تخصيب اليورانيوم بشكل كامل لأنه ليس محل خلاف.

وذكر المصدر، أن موضوع نقل اليورانيوم لخارج إيران لم يطرح في مفاوضات مسقط اليوم ولا في المفاوضات السابقة.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لن تتفاوض إلا بشأن الموضوع النووي وهذا تم مراعاته من كلا الطرفين، مشيرًا إلى أن الطرفان أظهرا إرادتهما لتقدم المفاوضات لكن الإرادة وحدها ليست كافية لضمان النجاح.

وأضاف عراقجي في تصريحات نقلها التليفزيون الإيراني، "نأمل في التوصل إلى اتفاق لكن بحذر شديد، وبعض خلافاتنا عميقة للغاية وبعضها أقل جدية وبعضها الآخر معقد وله خصوصياته الكثيرة".

وذكر عراقجي، أن مفاوضات اليوم مع الجانب الأمريكي شهدت تطوراً لافتًا من حيث الجدية، مشيرًا إلى أن النقاشات تناولت قضايا تقنية بشكل تدريجي، بمشاركة فعالة من الخبراء.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن تفاؤله "الحذر" بشأن تقدم المفاوضات، مؤكدًا أن هناك قضايا لا تزال بحاجة إلى التوصل إلى تفاهم شامل بشأنها قبل الانتقال إلى مراحل متقدمة.

وفي السياق ذاته، قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، إن الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة مع إيران كانت إيجابية ومثمرة، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤول الأمريكي، "تم إحراز مزيد من التقدم في التوصل إلى اتفاق مع إيران ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله".

وانطلقت اليوم السبت، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي في العاصمة العمانية مسقط.

ومن المحتمل أن تُعقد الجولة الرابعة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران يوم السبت المقبل.