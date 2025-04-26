البث العبرية: الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع العملية البرية في غزة

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتوسيع العملية البرية واحتلال مناطق جديدة في قطاع غزة مع زيادة شدة القصف الجوي في ظل عدم تقدم المفاوضات.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي وخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يناير الماضي، ومنعت تل أبيب دخول الغذاء والدواء إلى القطاع وتشديد الحصار عليه.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس الجمعة، نفاد جميع مخزوناته في قطاع غزة بسبب استمرار إغلاق المعابر المؤدية إلى القطاع منذ نحو شهرين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام لأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن "الجوع ينتشر في غزة وسوء التغذية يتفاقم. الجرحى والمرضى الآخرون لا يزالون دون علاج في غزة، وكما ذكرنا سابقًا، يموت الناس".

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارًا أن الحرب في غزة لن تنتهي قبل القضاء على حركة حماس واستعادة جميع الأسرى التي تحتجزهم (59 أسيرًا)، موضحًا أنه أمر الجيش بتوسيع نطاق عملياته العسكرية في القطاع.