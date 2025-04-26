إيران: المفاوضات كانت جدية للغاية والجولة المقبلة قد تعقد السبت المقبل

طهران - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن جولة المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا، اليوم السبت، كانت جدية للغاية وتضمنت موضوعات تقنية وفنية.

وقال عراقجي "إن جولة المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا كانت جدية للغاية وتضمنت موضوعات تقنية وفنية، وقمنا بتبادل المفاوضات كتابيا عدة مرات، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية.

وتابع وزير الخارجية الإيراني: تم طرح أسئلة أجاب عليها الطرفان كتابيا.

ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنه لا تزال هناك اختلافات في بعض التفاصيل، مؤكدا أن هناك تفاؤلا ولكن حذر للغاية.

وأعلن عراقجي عن أن الجولة المقبلة من المفاوضات من المرجح أن تكون السبت القادم، مشيرا إلى أن خبراء الاقتصاد كانوا حاضرين في هذه المفاوضات لأول مرة.

وصرح وزير الخارجية الإيراني بأن رئيس هيئة الطاقة الذرية سيكون حاضرا في الجولة المقبلة من المفاوضات.

وقال عراقجي "إن قضيتنا هي القضية النووية فقط ولا نأخذ بعين الاعتبار أي قضايا أخرى".

وأضاف عراقجي: "من المرجح أن تعقد الجولة الرابعة من المحادثات السبت المقبل، وستعلن سلطنة عمان عن مكان انعقاد المحادثات".