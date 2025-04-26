آبل تحذر مستخدمي آيفون من متصفح شهير يهدد الخصوصية

وكالات



وجهت شركة آبل تحذيرًا صريحًا لمستخدمي هواتف آيفون، داعية إياهم إلى التوقف عن استخدام متصفح "غوغل كروم"، مؤكدة أنه يمثل تهديدًا خطيرًا لخصوصيتهم الرقمية.



وجاء التحذير في فيديو توعوي ساخر، لم يذكر اسم غوغل بشكل مباشر، لكنه وجّه رسائل واضحة ضد أشهر متصفح في العالم، وجاءت فكرة الفيديو من فيلم الرعب الكلاسيكي "الطيور" لألفريد هيتشكوك، مصورًا كيف تتبع أطراف خارجية نشاط المستخدمين عبر الإنترنت.



يحمل الفيديو عنوان "القطيع" (Flock)، في إشارة ذكية إلى تقنية "FLoC" التي طورتها غوغل سابقًا لتتبع الإعلانات، قبل أن تتخلى عنها لاحقًا لصالح أنظمة أقل التزامًا بحماية الخصوصية.



يُظهر الفيديو مجموعة من المستخدمين يتعرضون للمراقبة عبر كاميرات أثناء تصفحهم، قبل أن تختفي المضايقات فور انتقالهم إلى استخدام متصفح "سفاري"، المتصفح الرسمي لأجهزة آيفون.



وتزامن هذا التحذير مع إعلان غوغل عن تراجعها عن خططها لحذف ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" من كروم، رغم وعودها السابقة بالتخلي عنها، وتعتبر "الكوكيز" إحدى الأدوات الأساسية في الإعلانات الرقمية، مما يدر مليارات الدولارات على غوغل سنويًا من خلال تتبع المستخدمين واستهدافهم بالإعلانات.



وأكد خبراء في أمن المعلومات صحة تحذيرات آبل، حيث أوضحت إلي هانكوك، الخبيرة في "Private Internet Access"، أن متصفح "سفاري" يوفر حماية أفضل للخصوصية مقارنة بـ"كروم"، رغم أن الأخير يتفوق في سرعة الأداء.



تجدر الإشارة إلى أن ملفات التتبع لا تُعد ضارة بحد ذاتها، لكنها قد تعرض البيانات الحساسة للخطر، ما يجعل مستخدمي آيفون الذين يواصلون الاعتماد على كروم عرضة للمراقبة، ما لم يستخدموا وضع التصفح الخفي أو يحذفوا الكوكيز يدويًا بشكل دوري.