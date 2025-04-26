مسؤول أمريكي: تم إحراز مزيد من التقدم في التوصل لاتفاق مع إيران

وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، قوله إن الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة مع إيران كانت إيجابية ومثمرة.

وأضاف المسؤول الأمريكي، "تم إحراز مزيد من التقدم في التوصل إلى اتفاق مع إيران ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ذكر أن مفاوضات اليوم مع الجانب الأمريكي شهدت تطورًا لافتًا من حيث الجدية، مشيرًا إلى أن النقاشات تناولت قضايا تقنية بشكل تدريجي، بمشاركة فعالة من الخبراء.

وأعرب عراقجي، عن تفاؤله الحذر بشأن تقدم المفاوضات، مؤكدًا أن هناك قضايا لا تزال بحاجة إلى التوصل إلى تفاهم شامل بشأنها قبل الانتقال إلى مراحل متقدمة.

وانطلقت اليوم السبت، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، والإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي في العاصمة العمانية مسقط.

ومن المحتمل أن تُعقد الجولة الرابعة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران يوم السبت المقبل.