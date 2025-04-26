واللا: الجيش الإسرائيلي يحقق في فيديو حماس

وكالات

نقل موقع "واللا" العبري عن مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي قولهم، إن "مختصون يفحصون فيديو حركة حماس وادعاءاتها عن قصف الجيش نفقًا فيه أسرى".

وقبل قليل، نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مقطع فيديو مصور لعملية إنقاذ أسرى إسرائيليين من نفق قصفه جيش الاحتلال قبل عدة أيام.

وجاء في الفيديو انتشال أحد الأسرى من تحت الأنقاض ووضع أكسجين له لمساعدته على التنفس، وقد ذكر الأسير أنه جسده يؤلمه بالكامل.

ويكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، مؤكدًا أن الحرب لن تنتهي قبل القضاء على قدرات حماس العسكرية بشكل كامل واستعادة جميع الأسرى المحتجزين لديها في القطاع.