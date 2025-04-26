"انحياز أعمى للاحتلال".. حماس تدين قرار واشنطن رفع الحصانة القانونية عن الأونروا

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قرار واشنطن رفع الحصانة القانونية عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، يُجسّد انحياز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسات الاحتلال الصهيوني.

وأضافت الحركة، أن "قرار واشنطن يجسد إنهاء حق اللاجئين الفلسطينيين في الإغاثة والعودة إلى ديارهم".

وأدانت حماس القرار، داعية الإدارة الأمريكية للتراجع عنه، كما طالبت المجتمع الدولي برفضه والتصدي له.

وجددت الحركة دعوتها لواشنطن إلى وقف انحيازها الأعمى للاحتلال وجرائمه.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الأونروا ليست محصنة ضد الدعاوى القضائية.