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هيئة فلسطينية: أكثر من 800 اعتداء للمستوطنين بالضفة الغربية

06:49 م السبت 26 أبريل 2025

هيئة فلسطينية أكثر من 800 اعتداء للمستوطنين بالضفة

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وكالات

أظهرت بيانات "هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية، أن المستوطنين الإسرائيليين نفذوا 860 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

ووفقًا للهيئة، فإن الاعتداءات اشتملت على "اقتحامات للمدن والتجمعات الفلسطينية، والاعتداء على الممتلكات وتجريف أراض".

وتتزايد حوادث اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بالضفة الغربية، والتي وصلت إلى حد حرق المساجد، كما حدث في مسجد تجمع عرب المليحات شرق الضفة بفبراير الماضي.

ونبهت منظمات حقوقية إسرائيلية من مخاطر سعي المستوطنين فرض سيطرتهم على مزيد من الأراضي بتشجيع من أطراف في الحكومة الإسرائيلية.

ويتزامن ذلك مع توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في مدن ومخيمات الضفة، وإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم قسريًا فضلًا عن الاعتقالات.

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