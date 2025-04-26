وزير خارجية إيران: لن نتفاوض إلا بشأن الموضوع النووي

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده لن تتفاوض إلا بشأن الموضوع النووي وهذا تم مراعاته من كلا الطرفين، مشيرًا إلى أن الطرفان أظهرا إرادتهما لتقدم المفاوضات لكن الإرادة وحدها ليست كافية لضمان النجاح.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تصريحات نقلها التليفزيون الإيراني: نأمل في التوصل إلى اتفاق لكن بحذر شديد، وبعض خلافاتنا عميقة للغاية وبعضها أقل جدية وبعضها الآخر معقد وله خصوصياته الكثيرة.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أوضح أن مفاوضات اليوم مع الجانب الأمريكي شهدت تطوراً لافتاً من حيث الجدية، لافتًا إلى أن النقاشات تناولت قضايا تقنية بشكل تدريجي، بمشاركة فعالة من الخبراء.

وأعرب "عراقجي"، عن تفاؤله الحذر بشأن تقدم المفاوضات، مؤكدًا أن هناك قضايا لا تزال بحاجة إلى التوصل إلى تفاهم شامل بشأنها قبل الانتقال إلى مراحل متقدمة.