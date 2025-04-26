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الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات ضد "ترومان" الأمريكية وأهداف بإسرائيل

06:11 م السبت 26 أبريل 2025

يحيى سريع الناطق العسكري باسم الحوثيين

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وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، يحيى سريع، أن سلاح الجو التابع للجماعة هاجم حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان".

وقال سريع، إن سلاح الجو نفذ أيضًا عمليتين متزامنتين بمسيرتين هدفين حيويين للعدو الإسرائيلي في يافا وعسقلان المحتلتين.

وتابع المتحدث العسكري للحوثيين: "مستمرون في عملياتنا حتى وقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصار عنها".

وخلال الساعات السابقة، أعلن يحيى سريع، استهداف قاعدة نيفاتيم الجوية في النقب بصاروخ باليستي فرط صوتي، قائلًا إن الصاروخ الباليستي أصاب هدفه في قاعدة نيفاتيم بالنقب جنوبي فلسطين المحتلة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اسقط صاروخ أُطلِق من اليمن، بواسطة الدفاعات الجوية قبل أن يعبر حدود البلاد.

وحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، فإنه سُمع دوي صفارات الإنذار في بئر السبع والمنطقة المحيطة جنوبي إسرائيل. وصدر إنذار مبكر إلى منطقة أوسع بكثير، في أحدث عطل في النظام الجديد الذي تم استحداثه لتنبيه المدنيين من الهجمات الصاروخية بعيدة المدى عبر إشعارات فورية على هواتفهم.

ومنذ 18 مارس الماضي، عندما استأنف جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، أطلق الحوثيون في اليمن أكثر من 20 صاروخًا باليستيًا وعدة مسيّرات على إسرائيل، وفق الصحيفة الإسرائيلية.

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