إيران: المفاوضات تسير بجديّة وحذر مع واشنطن والجولة المقبلة قد تُعقد السبت المقبل

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مفاوضات اليوم مع الجانب الأمريكي شهدت تطوراً لافتاً من حيث الجدية، مشيراً إلى أن النقاشات تناولت قضايا تقنية بشكل تدريجي، بمشاركة فعالة من الخبراء، وهو ما اعتبره عاملاً مفيداً في دفع الحوار إلى الأمام.

وأوضح "عراقجي"، أن الجانبين تبادلا وجهات النظر والأسئلة بشكل مكتوب وغير مباشر، مضيفاً أن الطرفين أظهرا التزاماً واضحاً بتجاوز العقبات، من خلال مناقشة سبل تذليلها داخل كل بلد.

وأعرب الوزير عن تفاؤله الحذر بشأن تقدم المفاوضات، لكنه أكد أن هناك قضايا لا تزال بحاجة إلى التوصل إلى تفاهم شامل بشأنها قبل الانتقال إلى مراحل متقدمة.

وفي سياق متصل، كشف "عراقجي"، أن الجولة المقبلة من المفاوضات من المحتمل أن تُعقد يوم السبت المقبل، بحضوره إلى جانب ويتكوف، مشيراً إلى أن عمان ستحدد مكان اللقاء القادم.

كما أشار إلى أن فريق التفاوض الإيراني ضم لأول مرة خبراء اقتصاديين، ومن المتوقع أن ينضم في الجولات المقبلة ممثل عن هيئة الطاقة الذرية، مؤكداً أن التشكيلة التفاوضية ستشهد تعزيزاً إضافياً من الخبراء مع استمرار المفاوضات.