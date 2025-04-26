البوسعيدي: المحادثات الأمريكية الإيرانية حددت طموحًا مشتركًا للتوصل لاتفاق قائم على الاحترام

وكالات

قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، إن المحادثات الأمريكية الإيرانية حددت اليوم طموحًا مشتركًا للتوصل إلى اتفاق قائم على الاحترام المتبادل والالتزامات الدائمة.

وأشار البوسعيدي، إلى أن المباحثات الأمريكية الإيرانية تضمنت مناقشة المبادئ والأهداف الأساسية والجوانب الفنية.

وأعلن وزير الخارجية العماني، أن المحادثات بين واشنطن وطهران ستستأنف الأسبوع المقبل باجتماع رفيع المستوى آخر مُقرر مبدئيًا في 3 مايو المقبل.

وقبل قليل، أفاد التلفزيون الإيراني، بانتهاء الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة التي عُقِدت في العاصمة العمانية مسقط.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران استمرت لنحو 9 ساعات، مشيرة إلى أن الوفدان الإيراني والأمريكي عادا إلى بلديهما للتشاور.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن تمت في أجواء جدية.

وأعلن بقائي، أن واشنطن وطهران تبحثان تخفيف العقوبات وبناء الثقة بشأن برنامج إيران النووي، مضيفًا "كما تبحث المفاوضات حماية حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وانطلقت، اليوم السبت، الجولة الثالثة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في العاصمة العمانية مسقط.