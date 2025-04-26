استمرت 9 ساعات.. انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين أمريكا وإيران

وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني، قبل قليل، انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران استمرت لنحو 9 ساعات، مشيرة إلى أن الوفدان الإيراني والأمريكي عادا إلى بلديهما للتشاور.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن تمت في أجواء جدية.

وأعلن بقائي، أن واشنطن وطهران تبحثان تخفيف العقوبات وبناء الثقة بشأن برنامج إيران النووي، مضيفًا "كما تبحث المفاوضات حماية حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وانطلقت، اليوم السبت، الجولة الثالثة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في العاصمة العمانية مسقط.