ماكرون: على بوتين إثبات موقفه من السلام الكامل في أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد له أنه يرغب في العمل مع الولايات المتحدة وأوربا لتنفيذ وقف إطلاق نار غير مشروط.

وأضاف الرئيس الفرنسي في تغريدة له عبر منصة إكس، أن الأمر الآن بيد الرئيس بوتين ليثبت أنه يريد حقا السلام، وتابع: "سنواصل عملنا في إطار تحالف المتطوعين المنتشرين في باريس، من أجل تحقيق هدف وقف القتال وتحقيق السلام الكامل والدائم في أوكرانيا".

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية اليوم، أن اللقاء بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش جنازة البابا فرنسيس استغرق 15 دقيقة في كنيسة القديس بطرس، حيث تشييع جثمان البابا فرانسيس.