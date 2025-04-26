رويترز: ستارمر اتفق مع زيلينسكي على مواصلة العمل مع الشركاء لإنهاء حرب أوكرانيا



وكالات

نقلت وكالة "رويترز" عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، أن رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر بحث في اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التقدم المحرز في المباحثات لضمان سلام عادل ودائم في أوكرانيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن ستارمر اتفق مع زيلينسكي على مواصلة العمل بشكل مكثف مع الشركاء الدوليين لدفع المراحل التالية من المفاوضات لإنهاء حرب أوكرانيا.

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، في منشور على منصة "إكس"، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد اجتماعين منفصلين مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في العاصمة الإيطالية روما.

وذكر سيبيها، أن الاجتماعين عُقِدا، اليوم السبت، بعد حضور الزعماء جنازة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس.