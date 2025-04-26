وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إنه "لا يوجد سبب يدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإطلاق الصواريخ على المناطق المدنية والمدن والبلدات في أوكرانيا".

وأضاف ترامب، "ربما يتعين علينا التعامل مع بوتين من خلال العقوبات المصرفية أو العقوبات الثانوية"، مشيرًا إلى أن بوتين ربما لا يريد أن يوقف الحرب في أوكرانيا.

واجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش جنازة بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس.

وكانت الرئاسة الروسية "الكرملين"، قد أعلنت اليوم السبت، تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من القوات الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتين تلقى إخطارًا رسميًا من الجيش الروسي يؤكد استكمال عملية التحرير.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة 950 من أفراد القوات الأوكرانية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" أن الخسائر الأوكرانية شملت تدمير 25 سيارة وشاحنة صغيرة، و8 مركبات قتال مدرعة، و5 منصات روبوتية، بالإضافة إلى 13 قطعة مدفعية ميدانية و10 أطقم هاون، و40 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة.