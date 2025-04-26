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الرئيس الإيراني يوفد وزير الداخلية لبحث ملابسات انفجار ميناء رجائي

04:39 م السبت 26 أبريل 2025

مسعود بزشكيان

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وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إنه أوفد وزير الداخلية إسكندر مؤمني لإجراء تحقيقات دقيقة في ملابسات حادث انفجار ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس جنوبي البلاد.

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، مقتل 4 أشخاص وإصابة 561 آخرين جراء الانفجار الكبير الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي.

وكانت وكالة أنباء "فارس" قد أفادت في وقت سابق بوقوع انفجار ضخم تسبب في أضرار واسعة بالميناء، بينما لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفيات.

ووقع الانفجار في ميناء الشهيد رجائي خارج مدينة بندر عباس، وهو منشأة رئيسية لشحن الحاويات للجمهورية الإسلامية التي تتعامل مع نحو 80 مليون طن (5 ,72 مليون طن متري) من البضائع سنويا.

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مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني انفجار ميناء رجائي
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