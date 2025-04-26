القسام تشتبك مع قوة إسرائيلية بحي الشجاعية وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح



وكالات

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن مقاتليها أوقعوا، أمس الجمعة، "أفراد قوة صهيونية خاصة بين قتيل وجريح بعد استهدافهم بالقذائف والرشاشات في الشجاعية بقطاع غزة".

وكانت القسام، قالت أمس الجمعة، إن مقاتليها يخوضون معارك وينفذون كمائن محكمة ضد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، من بلدة بيت حانون شمالًا حتى مدينة رفح جنوبًا.

وذكر المتحدث باسم القسام، أبو عبيدة، في منشور على منصة "تلجرام"، أن "مقاتلي الكتائب مازالوا يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات العدو لإيقاعها في مقتلة محققة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها".

ومن جانبها، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 آخرين في قطاع غزة خلال 24 ساعة.

كما أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 3 جنود أحدهم جروحه خطرة، إثر إطلاق قذيفة "آر بي جي" نحوهم في حي تل السلطان برفح جنوبي غزة.