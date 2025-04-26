بقائي: المفاوضات مع واشنطن تبحث حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة تتواصل في أجواء جدية.

وأعلن بقائي، أن واشنطن وطهران تبحثان تخفيف العقوبات وبناء الثقة بشأن برنامج إيران النووي، مضيفًا "كما تبحث المفاوضات حماية حقنا في الاستخدام السلمي للطاقة النووية".

وانطلقت، اليوم السبت، الجولة الثالثة من المفاوضات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في العاصمة العمانية مسقط.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس الخميس، إن مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسة في الوزارة، يقود المفاوضات الفنية، التي تجري بالتوازي.

وبعد الجولة الثانية من المفاوضات في العاصمة الإيطالية روما في نهاية الأسبوع الماضي، وافق الجانبان على مواصلة المحادثات.