حماس: قطاع غزة يدخل مرحلة المجاعة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن قطاع غزة يدخل مرحلة المجاعة، مؤكدة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المجرمة يستخدمون التجويع سلاحًا للإبادة.

وحذرت الحركة من "التداعيات الكارثية لجريمة الإغلاق الشامل الذي تفرضه حكومة الاحتلال الإرهابي على قطاع غزة".

وأضافت "إعلان برنامج الأغذية العالمي نفاد مخزوناته يؤكد دخول أهالي قطاع غزة مرحلة المجاعة الفعلية"، داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف جريمة التجويع الجماعي وإنهاء الحصار الكامل على القطاع.

وتابعت حماس: "أهيب بالدول العربية والإسلامية حكومات وشعوبًا أن تتجاوز الصمت وتتحرك لكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة".