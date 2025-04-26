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التلفزيون الإيراني: مقتل 4 أشخاص وإصابة 561 شخصًا في انفجار ميناء شهيد رجائي

04:00 م السبت 26 أبريل 2025

انفجار ميناء شهيد رجائي جنوب إيران

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وكالات

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، مقتل 4 أشخاص وإصابة 561 آخرين جراء الانفجار الكبير الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي بمدينة بندر عباس، جنوبي البلاد.

وكانت وكالة أنباء "فارس" قد أفادت في وقت سابق بوقوع انفجار ضخم تسبب في أضرار واسعة بالميناء، بينما لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفيات.

ووقع الانفجار في ميناء الشهيد رجائي خارج مدينة بندر عباس، وهو منشأة رئيسية لشحن الحاويات للجمهورية الإسلامية التي تتعامل مع نحو 80 مليون طن (5 ,72 مليون طن متري) من البضائع سنويا.


وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد دخان أسود بعد الانفجار وشظايا زجاج متطايرة من مبانٍ تبعد كيلومترات عن مركز الانفجار.

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