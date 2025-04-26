اجتماع رباعي بين ترامب وماكرون وزيلينسكي وستارمر على هامش جنازة البابا فرنسيس



وكالات

أفادت الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيريه الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلنسكي ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عقدوا اجتماعًا إيجابيًا على هامش جنازة البابا فرنسيس.

وفي سياق منفصل، ذكرت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم السبت، أن اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش جنازة البابا فرنسيس استمر 15 دقيقة وتم عقده في كنيسة القديس بطرس.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، تجمّعت حشود من المشيعين في مدينة الفاتيكان مصطفة على طول شوارع روما، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على البابا فرنسيس، الذي سيتم تذكره باعتباره بطل المهاجرين والفقراء، وجهوده لإعادة تشكيل الكنيسة الكاثوليكية.

وقال الفاتيكان إن إجمالي 130 وفدًا، بما في ذلك 55 رئيس دولة و14 رئيس حكومة و12 ملكًا حاكمًا، ومئات الشخصيات الرسمية الحالية والسابقة سيحضرون مراسم جنازة البابا فرنسيس.