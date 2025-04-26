مشاهد من انفجار ميناء شهيد رجائي جنوب إيران (صور+فيديو)

وكالات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الانفجار الشديد الذي وقع في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران جنوب إيران، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 400 شخص، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني.

وضعیت بندر شهید رجایی بعد از انفجار



بعد از انفجار در بندر شهید رجایی بلافاصله تمام نیروها‌ی امدادی به محل انفجار اعزام شدند تا مجروحان این حادثه را فورا به مراکز درمانی منتقل کنند https://t.co/azh05DZWeb pic.twitter.com/SwslsvcHYf — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 26, 2025

وتسبب الانفجار في تضرر معظم المباني الإدارية في المنطقة بشكل بالغ، إلى درجة أن سقف أحد المباني انهار فوق الموظفين.

🎥 مدیر ميناء الشهيد رجائي : أن عددا من الموظفين ما زالوا محاصرين تحت الأسقف المنهارة ونحاول إنقاذهم. pic.twitter.com/QON4WWqjLs — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 26, 2025

وبحسب ما أفادت به وكالة تسنيم، فإن حالة المباني الأخرى غير صالحة للاستخدام، وقد خلف الانفجار خسائر كبيرة.

📹 خسارت سنگین انفجار در بندر شهید رجایی



با اینکه نیروهای امدادی و امنیتی و اکنش سریع به محل انفجار در ‌بندر شهید رجایی رسیده‌ا‌ند و تلاش دارند تا اوضاع را کنترل کنند، اما هنوز بندر شهید رجایی در وضعیت آشفته‌ای به سر می‌برد



تمام خودروها خسارت دیده‌اند و به نوعی مچاله شده‌اند https://t.co/4hzM2r9A2F pic.twitter.com/rpAEXUb5YC — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 26, 2025

وتصاعدت ألسنة الدخان الكثيف جراء الانفجار.

📹 گزارش اورژانس از محل حادثه انفجار https://t.co/DZhVMvpZlF pic.twitter.com/zaQU8KK4u2 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 26, 2025

وأعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، أنه من المحتمل أن يكون سبب الانفجار هو تخزين البضائع الخطرة والمواد الكيميائية في منطقة الميناء، كما أن الانفجار وقع في دائرة قطرها 2 كيلومتر من المبنى الإداري للجمارك. كما تعرض عدد من موظفي الجمارك لإصابات بسبب سقوط السقف، سقوط المعدات وتكسر نوافذ المبنى الإداري للجمارك.

وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في رصيف ميناء شهيد رجائي ظهر اليوم، قالت مصلحة الجمارك الإيرانية إن الانفجار وقع في منطقة حاويات "سينا" التي تتبع منظمة الموانئ والملاحة البحرية.