مشاهد من انفجار ميناء شهيد رجائي جنوب إيران (صور+فيديو)
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وكالات
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الانفجار الشديد الذي وقع في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران جنوب إيران، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 400 شخص، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني.
وضعیت بندر شهید رجایی بعد از انفجار— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 26, 2025
بعد از انفجار در بندر شهید رجایی بلافاصله تمام نیروهای امدادی به محل انفجار اعزام شدند تا مجروحان این حادثه را فورا به مراکز درمانی منتقل کنند https://t.co/azh05DZWeb pic.twitter.com/SwslsvcHYf
وتسبب الانفجار في تضرر معظم المباني الإدارية في المنطقة بشكل بالغ، إلى درجة أن سقف أحد المباني انهار فوق الموظفين.
🎥 مدیر ميناء الشهيد رجائي : أن عددا من الموظفين ما زالوا محاصرين تحت الأسقف المنهارة ونحاول إنقاذهم. pic.twitter.com/QON4WWqjLs— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 26, 2025
وبحسب ما أفادت به وكالة تسنيم، فإن حالة المباني الأخرى غير صالحة للاستخدام، وقد خلف الانفجار خسائر كبيرة.
📹 خسارت سنگین انفجار در بندر شهید رجایی— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 26, 2025
با اینکه نیروهای امدادی و امنیتی و اکنش سریع به محل انفجار در بندر شهید رجایی رسیدهاند و تلاش دارند تا اوضاع را کنترل کنند، اما هنوز بندر شهید رجایی در وضعیت آشفتهای به سر میبرد
تمام خودروها خسارت دیدهاند و به نوعی مچاله شدهاند https://t.co/4hzM2r9A2F pic.twitter.com/rpAEXUb5YC
وتصاعدت ألسنة الدخان الكثيف جراء الانفجار.
📹 گزارش اورژانس از محل حادثه انفجار https://t.co/DZhVMvpZlF pic.twitter.com/zaQU8KK4u2— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 26, 2025
وأعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، أنه من المحتمل أن يكون سبب الانفجار هو تخزين البضائع الخطرة والمواد الكيميائية في منطقة الميناء، كما أن الانفجار وقع في دائرة قطرها 2 كيلومتر من المبنى الإداري للجمارك. كما تعرض عدد من موظفي الجمارك لإصابات بسبب سقوط السقف، سقوط المعدات وتكسر نوافذ المبنى الإداري للجمارك.
لحظة إنفجار ميناء شهيد رجائي#بندر_عباس #ايران pic.twitter.com/gAyhLZ3jqN— zr_one (@vetteZrr) April 26, 2025
وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في رصيف ميناء شهيد رجائي ظهر اليوم، قالت مصلحة الجمارك الإيرانية إن الانفجار وقع في منطقة حاويات "سينا" التي تتبع منظمة الموانئ والملاحة البحرية.
📹 لحظه انفجار در اسکله شهیدرجایی بندرعباس https://t.co/Ih5xvKoPBK pic.twitter.com/jJpFJtF4g8— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 26, 2025
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