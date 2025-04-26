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مشاهد من انفجار ميناء شهيد رجائي جنوب إيران (صور+فيديو)

03:37 م السبت 26 أبريل 2025
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    انفجار ميناء شهيد رجائي جنوب إيران
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وكالات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد من الانفجار الشديد الذي وقع في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران جنوب إيران، والذي أسفر عن إصابة أكثر من 400 شخص، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني.

وتسبب الانفجار في تضرر معظم المباني الإدارية في المنطقة بشكل بالغ، إلى درجة أن سقف أحد المباني انهار فوق الموظفين.

وبحسب ما أفادت به وكالة تسنيم، فإن حالة المباني الأخرى غير صالحة للاستخدام، وقد خلف الانفجار خسائر كبيرة.

وتصاعدت ألسنة الدخان الكثيف جراء الانفجار.

وأعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، أنه من المحتمل أن يكون سبب الانفجار هو تخزين البضائع الخطرة والمواد الكيميائية في منطقة الميناء، كما أن الانفجار وقع في دائرة قطرها 2 كيلومتر من المبنى الإداري للجمارك. كما تعرض عدد من موظفي الجمارك لإصابات بسبب سقوط السقف، سقوط المعدات وتكسر نوافذ المبنى الإداري للجمارك.

وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في رصيف ميناء شهيد رجائي ظهر اليوم، قالت مصلحة الجمارك الإيرانية إن الانفجار وقع في منطقة حاويات "سينا" التي تتبع منظمة الموانئ والملاحة البحرية.

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انفجار ميناء شهيد رجائي جنوب إيران مدينة بندر عباس
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