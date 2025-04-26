التلفزيون الرسمي الإيراني: ارتفاع عدد مصابي انفجار بميناء إيراني إلى 516

طهران(إيران)- (أ ب)

ارتفع عدد المصابين بسبب الانفجار الذي وقع في ميناء جنوب إيران إلى 516، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني.

ووقع الانفجار في ميناء الشهيد رجائي خارج مدينة بندر عباس، وهو منشأة رئيسية لشحن الحاويات للجمهورية الإسلامية التي تتعامل مع نحو 80 مليون طن (5 ,72 مليون طن متري) من البضائع سنويا.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد دخان أسود بعد الانفجار وشظايا زجاج متطايرة من مبانٍ تبعد كيلومترات عن مركز الانفجار.

وضعیت بندر شهید رجایی بعد از انفجار



بعد از انفجار در بندر شهید رجایی بلافاصله تمام نیروها‌ی امدادی به محل انفجار اعزام شدند تا مجروحان این حادثه را فورا به مراکز درمانی منتقل کنند https://t.co/azh05DZWeb pic.twitter.com/SwslsvcHYf — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 26, 2025

ولم تقدم السلطات أي سبب للانفجار بعد ساعات من وقوعه، على الرغم من أن مقاطع الفيديو تشير إلى وجود مواد قابلة للاشتعال بدرجة كبيرة.