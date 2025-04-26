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التلفزيون الرسمي الإيراني: ارتفاع عدد مصابي انفجار بميناء إيراني إلى 516

03:26 م السبت 26 أبريل 2025

علم ايران

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طهران(إيران)- (أ ب)

ارتفع عدد المصابين بسبب الانفجار الذي وقع في ميناء جنوب إيران إلى 516، بحسب ما أعلنه التلفزيون الرسمي الإيراني.

ووقع الانفجار في ميناء الشهيد رجائي خارج مدينة بندر عباس، وهو منشأة رئيسية لشحن الحاويات للجمهورية الإسلامية التي تتعامل مع نحو 80 مليون طن (5 ,72 مليون طن متري) من البضائع سنويا.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد دخان أسود بعد الانفجار وشظايا زجاج متطايرة من مبانٍ تبعد كيلومترات عن مركز الانفجار.

ولم تقدم السلطات أي سبب للانفجار بعد ساعات من وقوعه، على الرغم من أن مقاطع الفيديو تشير إلى وجود مواد قابلة للاشتعال بدرجة كبيرة.

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