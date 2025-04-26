إعلان

إعلام أوكراني: لقاء ترامب وزيلينسكي استمر 15 دقيقة

03:14 م السبت 26 أبريل 2025

أوكرانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

روما- (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية اليوم السبت أن اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش جنازة البابا فرنسيس استمر 15 دقيقة وتم عقده في كنيسة القديس بطرس.

وأظهرت صورة الزعيمين - اللذان يلتقيان شخصيا للمرة الأولى منذ لقائهما التاريخي في المكتب البيضاوي في فبراير- جالسين على مقاعد في غرفة في الكنيسة في الفاتيكان.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية "أوكرينفورم"، نقلا عن مكتب الرئيس في كييف، إن اجتماعا آخر مقررا بين الزعيمين اليوم السبت، يركز على تحقيق السلام في أوكرانيا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن ترامب وزيلينسكي أجريا "نقاشا بناء للغاية" على هامش قداس جنازة البابا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا ترامب زيلينسكي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان