إعلام أوكراني: لقاء ترامب وزيلينسكي استمر 15 دقيقة

روما- (د ب أ)

ذكرت وسائل إعلام أوكرانية اليوم السبت أن اللقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش جنازة البابا فرنسيس استمر 15 دقيقة وتم عقده في كنيسة القديس بطرس.

وأظهرت صورة الزعيمين - اللذان يلتقيان شخصيا للمرة الأولى منذ لقائهما التاريخي في المكتب البيضاوي في فبراير- جالسين على مقاعد في غرفة في الكنيسة في الفاتيكان.

وقالت وكالة الأنباء الأوكرانية الرسمية "أوكرينفورم"، نقلا عن مكتب الرئيس في كييف، إن اجتماعا آخر مقررا بين الزعيمين اليوم السبت، يركز على تحقيق السلام في أوكرانيا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أن ترامب وزيلينسكي أجريا "نقاشا بناء للغاية" على هامش قداس جنازة البابا.