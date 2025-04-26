لحظة انفجار ميناء شهيد رجائي جنوب إيران (فيديو)
وكالات
وقع، اليوم السبت، انفجارًا ضخمًا في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، حسب ما أفادت به وكالة أنباء "فارس".
عاجل— ابومتعب فلاح العوفي (@abomoteab) April 26, 2025
سماع دوي انفجار كبير في ميناء شهيد رجائي في #بندر_عباس جنوب #ايران
قوته كانت كبيرة لدرجة سماع دويه لمسافة 10 كم
يشبه أنفجار ميناء بيروت لبنان
تقارير تتحدث عن انفجار خزان وقود
والبعض ينفي قائلا ان المبنى إداري !!!
وأنباء عن وقوع وفايات ومصابين pic.twitter.com/iD3CDmCtPF
وأعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، أنه من المحتمل أن يكون سبب الانفجار هو تخزين البضائع الخطرة والمواد الكيميائية في منطقة الميناء، كما أن الانفجار وقع في دائرة قطرها 2 كيلومتر من المبنى الإداري للجمارك. كما تعرض عدد من موظفي الجمارك لإصابات بسبب سقوط السقف، سقوط المعدات وتكسر نوافذ المبنى الإداري للجمارك.
عاجل— ابومتعب فلاح العوفي (@abomoteab) April 26, 2025
سماع دوي انفجار كبير في ميناء شهيد رجائي في #بندر_عباس جنوب #ايران
قوته كانت كبيرة لدرجة سماع دويه لمسافة 10 كم
يشبه أنفجار ميناء بيروت لبنان
تقارير تتحدث عن انفجار خزان وقود
والبعض ينفي قائلا ان المبنى إداري !!!
وأنباء عن وقوع وفايات ومصابين pic.twitter.com/iD3CDmCtPF
وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في رصيف ميناء شهيد رجائي ظهر اليوم، قالت مصلحة الجمارك الإيرانية إن الانفجار وقع في منطقة حاويات "سينا" التي تتبع منظمة الموانئ والملاحة البحرية.
▪️بيان الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع البترول في إيران:— كُن مُواطِن (@kon_mowaten) April 26, 2025
الانفجار في ميناء الشهيد رجائي لا علاقة له بالمصافي أو خزانات الوقود أو مجمعات التوزيع أو خطوط أنابيب النفط التابعة للشركة في تلك المنطقة pic.twitter.com/OebTTmjxtl
وأسفر الانفجار الضخم عن إصابة أكثر من 400 شخصًا بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به وكالة أنباء "إرنا".
🎥 دائرة الموانئ في محافظة هرمزكان جنوب إيران:— أبو منتظر البخاتي (@zairalbkhate121) April 26, 2025
الانفجار وقع في جزء من رصيف ميناء الشهيد رجائي وحالياً يتم القيام بإطفاء الحريق pic.twitter.com/GA5pGIAUwE
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