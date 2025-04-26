إعلان

لحظة انفجار ميناء شهيد رجائي جنوب إيران (فيديو)

02:45 م السبت 26 أبريل 2025

إيران

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وقع، اليوم السبت، انفجارًا ضخمًا في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، حسب ما أفادت به وكالة أنباء "فارس".

وأعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، أنه من المحتمل أن يكون سبب الانفجار هو تخزين البضائع الخطرة والمواد الكيميائية في منطقة الميناء، كما أن الانفجار وقع في دائرة قطرها 2 كيلومتر من المبنى الإداري للجمارك. كما تعرض عدد من موظفي الجمارك لإصابات بسبب سقوط السقف، سقوط المعدات وتكسر نوافذ المبنى الإداري للجمارك.

وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في رصيف ميناء شهيد رجائي ظهر اليوم، قالت مصلحة الجمارك الإيرانية إن الانفجار وقع في منطقة حاويات "سينا" التي تتبع منظمة الموانئ والملاحة البحرية.

وأسفر الانفجار الضخم عن إصابة أكثر من 400 شخصًا بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به وكالة أنباء "إرنا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران انفجار ميناء شهيد رجائي جنوب إيران
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان