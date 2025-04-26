لحظة انفجار ميناء شهيد رجائي جنوب إيران (فيديو)

وكالات

وقع، اليوم السبت، انفجارًا ضخمًا في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، حسب ما أفادت به وكالة أنباء "فارس".

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سماع دوي انفجار كبير في ميناء شهيد رجائي في #بندر_عباس جنوب #ايران

قوته كانت كبيرة لدرجة سماع دويه لمسافة 10 كم



يشبه أنفجار ميناء بيروت لبنان

تقارير تتحدث عن انفجار خزان وقود

والبعض ينفي قائلا ان المبنى إداري !!!

وأنباء عن وقوع وفايات ومصابين pic.twitter.com/iD3CDmCtPF — ابومتعب فلاح العوفي (@abomoteab) April 26, 2025

وأعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، أنه من المحتمل أن يكون سبب الانفجار هو تخزين البضائع الخطرة والمواد الكيميائية في منطقة الميناء، كما أن الانفجار وقع في دائرة قطرها 2 كيلومتر من المبنى الإداري للجمارك. كما تعرض عدد من موظفي الجمارك لإصابات بسبب سقوط السقف، سقوط المعدات وتكسر نوافذ المبنى الإداري للجمارك.

عاجل

سماع دوي انفجار كبير في ميناء شهيد رجائي في #بندر_عباس جنوب #ايران

قوته كانت كبيرة لدرجة سماع دويه لمسافة 10 كم



يشبه أنفجار ميناء بيروت لبنان

تقارير تتحدث عن انفجار خزان وقود

والبعض ينفي قائلا ان المبنى إداري !!!

وأنباء عن وقوع وفايات ومصابين pic.twitter.com/iD3CDmCtPF — ابومتعب فلاح العوفي (@abomoteab) April 26, 2025

وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في رصيف ميناء شهيد رجائي ظهر اليوم، قالت مصلحة الجمارك الإيرانية إن الانفجار وقع في منطقة حاويات "سينا" التي تتبع منظمة الموانئ والملاحة البحرية.

▪️بيان الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع البترول في إيران:



الانفجار في ميناء الشهيد رجائي لا علاقة له بالمصافي أو خزانات الوقود أو مجمعات التوزيع أو خطوط أنابيب النفط التابعة للشركة في تلك المنطقة pic.twitter.com/OebTTmjxtl — كُن مُواطِن (@kon_mowaten) April 26, 2025

وأسفر الانفجار الضخم عن إصابة أكثر من 400 شخصًا بجروح متفاوتة، وفق ما أفادت به وكالة أنباء "إرنا".