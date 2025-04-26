مسؤول في الجيش الإسرائيلي يعلق على الانفجار في إيران

مسؤول في الجيش الإسرائيلي يعلق على الانفجار في إير

وكالات

نقلت صحيفة معاريف عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي قولهم، إنه لا علاقة للجيش بالانفجار الذي وقع في إيران.



وفيما سبق أفادت وكالة أنباء فارس، اليوم السبت، أن انفجارًا ضخمًا وقع في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، ما أسفر عشرات الإصابات بجروح متفاوتة.



وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية إلى أن سبب الانفجار لم يتضح بعد، وسط حالة من الاستنفار الأمني والإنساني بالموقع.



كما أعلنت مصلحة الجمارك الإيرانية، أنه من المحتمل أن تكون مخازن البضائع الخطرة هي سبب الانفجار في ميناء شهيد رجائي جنوب إيران.



ووفقا لمصلحة الجمارك الإيرانية، فإنه من المرجح أن يكون مصدر الانفجار في ميناء شهيد رجائي ناتجًا عن تخزين البضائع الخطرة والمواد الكيميائية في المنطقة.



وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في رصيف ميناء شهيد رجائي ظهر اليوم، قالت مصلحة الجمارك الإيرانية إن الانفجار وقع في منطقة حاويات "سينا" التي تتبع منظمة الموانئ والملاحة البحرية.



ومن المحتمل أن يكون سبب الانفجار هو تخزين البضائع الخطرة والمواد الكيميائية في منطقة الميناء، كما أن الانفجار وقع في دائرة قطرها 2 كيلومتر من المبنى الإداري للجمارك. كما تعرض عدد من موظفي الجمارك لإصابات بسبب سقوط السقف، سقوط المعدات وتكسر نوافذ المبنى الإداري للجمارك