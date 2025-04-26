الكرملين يعلن تحرير كورسك الروسية بالكامل من القوات الأوكرانية

وكالات

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، تحرير مقاطعة كورسك بالكامل من القوات الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى إخطارًا رسميًا من الجيش الروسي يؤكد استكمال عملية التحرير.



في السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل وإصابة 950 من أفراد القوات الأوكرانية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.



وذكرت وكالة أنباء "تاس" أن الخسائر الأوكرانية شملت تدمير 25 سيارة وشاحنة صغيرة، و8 مركبات قتال مدرعة، و5 منصات روبوتية، بالإضافة إلى 13 قطعة مدفعية ميدانية و10 أطقم هاون، و40 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة.



كما تم استهداف محطة اتصالات عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، ومحطتي حرب إلكترونية، إلى جانب 8 مستودعات ذخيرة ميدانية.