ما هي الترتيبات اللاحقة لمراسم جنازة البابا فرنسيس

القاهرة- مصراوي:

انتهت منذ قليل مراسم جنازة البابا فرنسيس، بحضور عشرات من زعماء العالم وأفراد العائلات الملكية، والتي تضمنت قراءات وصلوات خاصة بحسب التقاليد الكاثوليكية.

ويُجرى الآن نقل نعش البابا في موكب مهيب وبطيء نحو بازيليك سانتا ماريا ماجوري في روما لإتمام مراسم الدفن.

وسوف يغادر الموكب الفاتيكان، سالكاً طريقاً يمتد لمسافة 6 كيلومترات فوق نهر التيبر.

على أن يواصل الموكب طريقه في وسط مدينة روما وصولاً إلى ساحة فينيسيا، ومروراً بجوار الكولوسيوم، قبل أن يتجه شمالاً ليصل إلى بازيليك سانتا ماريا ماجوري.

ولن يُسمح للجمهور بمرافقة موكب نعش البابا مباشرة، بل سيُتاح لهم متابعته من خلف حواجز منتشرة على طول الطرقات.

وقال مسؤولون محليون إنه جرى إرسال ثلاثة آلاف متطوع على امتداد الطريق لتوفير الإرشادات والمساعدة الطبية والماء للجمهور.

كما لن يُسمح للجمهور بحضور مراسم دفن البابا داخل بازيليك سانتا ماريا ماجوري، على الرغم من أن الحشود قد بدأت بالتجمع خارجه.