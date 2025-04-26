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موكب نعش البابا فرنسيس يغادر كاتدرائية القديس بطرس

01:59 م السبت 26 أبريل 2025

تجمعات المواطنين في جنازة البابا فرنسيس

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القاهرة- مصراوي:

بدأ موكب نعش البابا فرنسيس رحلته من كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما، حيث سيستقر جثمانه. المسافة بين الفاتيكان وكنيسة سانتا ماريا ماجوري تبلغ حوالي 6 كيلومترات (3.7 ميل)، وسوف يسير الموكب بخطىً بطيئة، مما يتيح لآلاف المعزين المتجمعين في شوارع روما إلقاء نظرة أخيرة على النعش.

سيعبر الموكب العديد من المعالم التاريخية الشهيرة في العاصمة الإيطالية، بما في ذلك المنتدى الروماني والكولوسيوم، في مشهد مهيب يعكس الجوانب التاريخية والدينية للعاصمة. الجزء الأخير من الرحلة سيكون على طول شارع واسع مليء بالأشجار يؤدي إلى الكنيسة التي تقع على الجانب الآخر من نهر التيبر خارج أسوار الفاتيكان.

ومع اقتراب الوصول إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري، ستكون هذه اللحظة آخر فرصة للمجتمع المحلي وزوار المدينة لرؤية نعش البابا فرنسيس. وعلى الرغم من أن مراسم الدفن لن تُبثّ مباشرة، سيتم إقامة صلاة مسبحة خارج البازيليكا بعد وصول الجثمان، وستفتح الكنيسة أبوابها للزوار اعتبارًا من صباح الأحد.

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