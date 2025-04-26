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انفجار ضخم في ميناء شهيد رجائي بجنوب إيران يخلّف 115 مصابًا (صور- فيديو)

01:48 م السبت 26 أبريل 2025

انفجار ضخم في ميناء شهيد رجائي بجنوب إيران

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القاهرة- مصراوي:

أفادت وكالة أنباء فارس، اليوم السبت، أن انفجارًا ضخمًا وقع في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، ما أسفر عن إصابة نحو 115 شخصًا بجروح متفاوتة.

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وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية إلى أن سبب الانفجار لم يتضح بعد، وسط حالة من الاستنفار الأمني والإنساني بالموقع.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة بمحافظة هرمزغان، قوله إن الانفجار وقع في جزء من رصيف الميناء، وأن السلطات تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع عقب الانفجار.

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وذكر مسؤول محلي في إدارة الأزمات أن الانفجار نجم عن "انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة الرصيف"، موضحًا أن جهود الإجلاء مستمرة، حيث يتم نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

وبحسب التقارير، تسبب الانفجار في أضرار مادية واسعة، بما في ذلك تحطم نوافذ المباني الواقعة على بعد عدة كيلومترات من الميناء، فيما أظهرت لقطات متداولة عبر الإنترنت سحابة دخان كثيفة تتصاعد فوق المنطقة.

وأعلنت وكالة تسنيم تعليق جميع أنشطة الميناء مؤقتًا للمساعدة في السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن عدد المصابين قد يرتفع نظرًا لارتفاع عدد الموظفين العاملين في الموقع وقت وقوع الحادث.

ويأتي هذا الانفجار تزامنًا مع انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، ما يزيد من حساسية الوضع الإقليمي.

يذكر أن ميناء شهيد رجائي سبق أن تعرض لهجوم إلكتروني كبير في عام 2020، نسبته تقارير إعلامية إلى إسرائيل، مما تسبب حينها في تعطيل واسع للمسارات الملاحية المؤدية إلى المنشأة.

ولم تقدم السلطات أي سبب فوري للانفجار.

وميناء رجائي هو أحد الموانئ البحرية في إيران.

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انفجار ضخم جنوب إيران ميناء شهيد رجائي مدينة بندر عباس
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انفجار ضخم في ميناء شهيد رجائي بجنوب إيران يخلّف 115 مصابًا (صور- فيديو)