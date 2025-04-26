انفجار ضخم في ميناء شهيد رجائي بجنوب إيران يخلّف 115 مصابًا (صور- فيديو)

القاهرة- مصراوي:

أفادت وكالة أنباء فارس، اليوم السبت، أن انفجارًا ضخمًا وقع في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، ما أسفر عن إصابة نحو 115 شخصًا بجروح متفاوتة.

وأشارت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية إلى أن سبب الانفجار لم يتضح بعد، وسط حالة من الاستنفار الأمني والإنساني بالموقع.

انفجار فوق شدید بندر شهیدرجایی بندرعباس!!!!! pic.twitter.com/BaXoF4PRan — جِـــــنلی (@J1nne) April 26, 2025

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن إسماعيل مالكي زاده، المسؤول في إدارة الموانئ والملاحة بمحافظة هرمزغان، قوله إن الانفجار وقع في جزء من رصيف الميناء، وأن السلطات تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع عقب الانفجار.

وذكر مسؤول محلي في إدارة الأزمات أن الانفجار نجم عن "انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة الرصيف"، موضحًا أن جهود الإجلاء مستمرة، حيث يتم نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

وبحسب التقارير، تسبب الانفجار في أضرار مادية واسعة، بما في ذلك تحطم نوافذ المباني الواقعة على بعد عدة كيلومترات من الميناء، فيما أظهرت لقطات متداولة عبر الإنترنت سحابة دخان كثيفة تتصاعد فوق المنطقة.

وأعلنت وكالة تسنيم تعليق جميع أنشطة الميناء مؤقتًا للمساعدة في السيطرة على الحريق، مشيرة إلى أن عدد المصابين قد يرتفع نظرًا لارتفاع عدد الموظفين العاملين في الموقع وقت وقوع الحادث.

عاجل | تقارير عن سماع دوي انفجار كبير في ميناء شهيد رجائي في بندر عباس جنوب إيران و قوة الانفجار كانت كبيرة لدرجة أنه هز الأرض وسمع دويه في المدن القريبة. pic.twitter.com/6KZUzlpdOz — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 26, 2025

ويأتي هذا الانفجار تزامنًا مع انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، ما يزيد من حساسية الوضع الإقليمي.

لحظاتی پیش انفجاری مهیب در محدوده بندر شهید رجایی رخ داده است. هنوز جزییاتی منتشر نشده اما شدت انفجار به‌حدی بود که مردم در بندرعباس و قشم نیز صدای آن را کاملا احساس کرده‌اند. pic.twitter.com/BTkpItZwN7 — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) April 26, 2025

يذكر أن ميناء شهيد رجائي سبق أن تعرض لهجوم إلكتروني كبير في عام 2020، نسبته تقارير إعلامية إلى إسرائيل، مما تسبب حينها في تعطيل واسع للمسارات الملاحية المؤدية إلى المنشأة.

ولم تقدم السلطات أي سبب فوري للانفجار.

وميناء رجائي هو أحد الموانئ البحرية في إيران.