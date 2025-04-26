إعلان

أجراس كاتدرائية القديس بطرس تعلن انتهاء جنازة البابا فرنسيس

01:30 م السبت 26 أبريل 2025

جنازة البابا فرنسيس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة- مصراوي:

دقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس اليوم، معلنةً انتهاء قداس جنازة البابا فرنسيس، الذي استمر ساعتين وعشر دقائق، بحضور زعماء دوليين وآلاف المؤمنين.


خلال المراسم، وقبل ختام القداس رسميًا، حُمل نعش البابا عبر الباب المقدس داخل الكاتدرائية، وسط دقات بطيئة للأجراس، واقترب النعش من المذبح الرئيسي، في لحظة مهيبة مؤثرة.


واختتم القداس بترنيمة العذراء مريم المباركة، المعروفة باسم "التعظيم"، حيث أنشدت الجوقة: "تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي"، في أجواء سادها الخشوع والحزن.


وبعد انتهاء المراسم، بدأ نقل نعش البابا عبر نهر التيبر إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما، حيث تنتظر الأجراس هناك لاستقبال جثمانه في رحلته الأخيرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنازة البابا فرنسيس مراسم جنازة البابا فرنسيس كاتدرائية القديس بطرس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انفجار ضخم في ميناء شهيد رجائي بجنوب إيران يخلّف 115 مصابًا (صور- فيديو)