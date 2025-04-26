أجراس كاتدرائية القديس بطرس تعلن انتهاء جنازة البابا فرنسيس

القاهرة- مصراوي:

دقت أجراس كاتدرائية القديس بطرس اليوم، معلنةً انتهاء قداس جنازة البابا فرنسيس، الذي استمر ساعتين وعشر دقائق، بحضور زعماء دوليين وآلاف المؤمنين.



خلال المراسم، وقبل ختام القداس رسميًا، حُمل نعش البابا عبر الباب المقدس داخل الكاتدرائية، وسط دقات بطيئة للأجراس، واقترب النعش من المذبح الرئيسي، في لحظة مهيبة مؤثرة.



واختتم القداس بترنيمة العذراء مريم المباركة، المعروفة باسم "التعظيم"، حيث أنشدت الجوقة: "تعظم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلصي"، في أجواء سادها الخشوع والحزن.



وبعد انتهاء المراسم، بدأ نقل نعش البابا عبر نهر التيبر إلى كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما، حيث تنتظر الأجراس هناك لاستقبال جثمانه في رحلته الأخيرة.