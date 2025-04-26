لماذا لا توجد ترانيم في جنازة البابا فرنسيس؟

القاهرة- مصراوي:

خلال مراسم جنازة البابا الراحل فرنسيس التي أقيمت اليوم في ساحة القديس بطرس، لاحظ المشاركون غياب الترانيم الموسيقية التقليدية ذات الطابع التفصيلي، وهو ما يعود إلى اختيار الفاتيكان أداء موسيقى بأسلوب الترانيم البسيطة.

وتُعد الترانيم البسيطة المعروفة أيضًا بالترانيم الغريغورية من أقدم أشكال الموسيقى الدينية، وقد تطورت في القرون الأولى للمسيحية. وتتميز هذه الترانيم بأسطر لحنية بسيطة يرددها الكهنة والجوقة بطريقة تبعث على التأمل الروحي، على عكس الأناشيد الأكثر تفصيلاً المستخدمة في طقوس أخرى مثل الكنيسة الأنجليكانية.

وقد تولت فرقة جوقة كنيسة سيستين المرموقة، المؤلفة من عشرين رجلاً وثلاثين شابًا، أداء الترانيم خلال القداس. ورغم أن بعض المقاطع تميزت بتعدد أصوات أكثر تعقيدًا، لم يحدد الفاتيكان أسماء الملحنين المسؤولين عن إعداد هذه الأجزاء.

ويبرز هذا النهج البسيط في الموسيقى الدينية تمايزًا عن الإعدادات الغنية بالألحان التي شهدتها جنازات أخرى بارزة، مثل جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة.