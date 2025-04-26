صور توثق لقاء زيلينسكي وترامب قبل جنازة البابا فرنسيس

القاهرة- مصراوي:

نشرت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، صورًا للقاء الذي جمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كنيسة القديس بطرس، قبل بدء مراسم جنازة البابا الراحل فرنسيس.



وأظهرت الصور الرجلين يجلسان وجهًا لوجه في ركن هادئ من الكنيسة، في لقاء وصفه البيت الأبيض بأنه كان "مُثمرًا"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الموضوعات التي تمت مناقشتها.



وفي صورة أخرى، ظهر زيلينسكي وترامب إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مشهد يعكس محادثات غير رسمية جمعت قادة الدول الأربع خلال المناسبة.



ويُعد هذا اللقاء الأول وجهًا لوجه بين زيلينسكي وترامب منذ اجتماعهما المتوتر في فبراير الماضي بالبيت الأبيض، حيث انتقد ترامب الرئيس الأوكراني بسبب ما اعتبره تقصيرًا في إظهار الامتنان للدعم الأمريكي في الحرب ضد روسيا.