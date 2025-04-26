البيت الأبيض يؤكد لقاء ترامب مع زيلينسكي قبل جنازة البابا فرنسيس

فاتيكان سيتي- (أ ب)

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقى مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل جنازة البابا

وأعلن البيت الأبيض أن ترامب وزيلينسكي أجريا "نقاشا بناء للغاية" على هامش قداس جنازة البابا، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

يشار إلى أن الزعيمين لم يلتقيا شخصيا منذ لقائهما التاريخي في المكتب البيضاوي في فبراير/شباط.

ويسعى ترامب جاهدًا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وفي وقت متأخر من أمس الجمعة، قال إن الاتفاق "قريب جدًا" بعد محادثات بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو.